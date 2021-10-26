Работавшего с Болдуином ассистента уже увольняли из-за ошибок с оружием

Ассистента Дэвида Холлса, работавшего с Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина», ранее уже увольняли из-за ошибок с оружием. Об этом сообщает CNN.

Три члена команды, работавшие два года назад с Холлсом над картиной «Путь свободы», рассказали, что на площадке внезапно произошел выстрел из винтовки. Из-за звука выстрела оператор получил травму внутреннего уха. Коллеги заявили, что ассистент ставил их в ужасные ситуации, и добавили, что его карьера давно должна была быть завершена.

В занимавшейся производством проекта компании Rocket Soul Studios отметили, что после инцидента Холлса отстранили от работы, а затем и уволили. Там подчеркнули, что съемки не возобновлялись, пока уволенный работник не покинул площадку. В компании также заявили, что Холлс очень сожалел о случившемся.

Во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

Известно, что шестеро членов съемочной группы вестерна «Ржавчина» бойкотировали работу над фильмом за несколько часов до смертельного инцидента. Кинематографисты покинули площадку в знак протеста против удлиненного рабочего дня, долгого пути на работу и задержек в выплате зарплаты. За неделю до инцидента один из операторов пожаловался на плохое обеспечение безопасности, связанное с использованием оружия на съемках.