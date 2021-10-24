В Голливуде указали на нарушение Болдуином заповедей обращения с оружием

Актер Алек Болдуин нарушил первую заповедь обращения с оружием на съемках. Об этом изданию The New York Post рассказал голливудский консультант по огнестрельному оружию Брайан Карпентер из Dark Thirty Film Services.

Он объяснил, что стрелок никогда не должен направлять пистолет на живого человека. При этом такое поведение недопустимо, даже если известно, что оружие не заряжено, уточнил он. «Никогда не наводите ствол на объект, который вы не планируете поразить. Ведите себя, будто все ружья всегда заряжены, даже если это не так», — указал эксперт.

Карпентер отметил, что в целях безопасности все оружие, используемое на съемочной площадке, актеры нацеливают на манекен, но не на оборудование, актеров или команду.

Ранее президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков осудил Болдуина за стрельбу на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», в ходе которой погибла кинооператор и был тяжело ранен режиссер фильма. «Он что, дурак? Или идиот? Схватил оружие и решил похулиганить с надеждой, что там холостые патроны? Зачем? Может быть, он был обдолбанный? Я так понимаю, все случилось даже не в момент съемок. Зачем ты берешь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм!» — возмутился Иншаков.

Во время одной из сцен съемок вестерна «Ржавчина» звезда картины Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате выстрела погибла оператор Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. Актер уточнил, что сотрудничает со следствием.

