На съемках сериала в США запретили настоящее оружие после выстрела Болдуина

Шоураннеры сериала «Новобранец» приняли решение запретить настоящее оружие на съемках после смертельного выстрела актера Алека Болдуина на площадке фильма «Ржавчина» в США. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Отмечается, что выстрелы в сериале и ранее изображали в основном с помощью графики, однако иногда использовалось и настоящее оружие. Но после несчастного случая на съемках Ржавчины шоураннер Алекси Хоули (Alexi Hawley) в служебной записке заявил, что отныне настоящее оружие использоваться не будет. «Безопасность наших актеров и съемочной группы слишком важна. Любой риск — это слишком большой риск», — подчеркнул он.

Как пояснил Хоули, теперь актеры будут использовать исключительно пистолеты Air Soft, а вспышки будут добавляться во время постпродакшна при помощи CGI.

Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был иметь холостые патроны, в ходе съемок вестерна «Ржавчина». Из-за этого погибла Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуса. После этого съемки картины были временно приостановлены.