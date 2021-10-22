Режиссер Соуса оказался в критическом состоянии после выстрела Болдуина

Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил во время съемки вестерна «Ржавчина» (Rust), находится в критическом состоянии. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.
Инцидент произошел во время съемки сцены. Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Соуса и 42-летняя оператор Алина Хатчинс. У Соуса оказалась повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.
Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.
Обвинений в отношении актера пока выдвинуто не было. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены.
Родилась и выросла в СССР
Как пишет РИА Новости, погибшая оператор Хатчинс родом из Украины. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.
В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы в качестве оператора включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).
Умер на рабочем месте
В августе 2021 года на съемках другого вестерна «Долина сокровищ» умер актер Джей Пикетт, сыгравший в сериале «Декстер». Причиной смерти стал сердечный приступ. Актер почувствовал недомогание, когда сидел верхом на коне в ожидании съемок очередной сцены. Он скончался на месте. Пикетту было 60 лет.
В июле 2019 года ирландский актер театра и кино Карл Шилс, снимавшийся в фильме «Бэтмен: Начало», заснул на съемках и умер. По словам источника газеты Daily Mail, перед смертью артист несколько раз засыпал на съемочной площадке, однако «никто не предложил ему помощь, все просто говорили о нем за его спиной», — сказал собеседник издания.
А в ноябре того же года во время съемок в Восточном Китае умер тайваньско-канадский актер и супермодель Годфри Гао. Продюсеры шоу, в котором снимался Гао, заявили, что тот потерял сознание. Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице. Причина смерти не уточняется. Артисту было 35 лет.
200 смертельных случаев
Китайский и американский актер Джеки Чан в начале 2020 года рассказал о смертельных случаях, которые случались с ним на съемках. По словам звезды, за свою 48-летнюю карьеру он более 200 раз оказывался на грани жизни и смерти.
Джеки Чан добавил, что самый страшный случай произошел в 1986 году, когда он снимался в картине «Доспехи Бога». По сценарию его персонаж должен был спрыгнуть с дерева, однако под актером обломилась ветка, в результате чего он рухнул на землю и сильно повредил голову. Отмечается, что из-за той травмы артист до сих пор ходит с металлической пластиной в черепе.
При этом, в декабре 2019 года он чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой на съемочной площадке фильма «Авангард». Он застрял под камнем в море и не мог выбраться. Чан утверждает, что не поддался панике, хоть и испугался. На помощь актеру пришли коллеги, они вытащили его из воды.