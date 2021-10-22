Режиссер Соуса оказался в критическом состоянии после выстрела Болдуина

Режиссер Джоэл Соуса, которого актер Алек Болдуин случайно ранил во время съемки вестерна «Ржавчина» (Rust), находится в критическом состоянии. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Инцидент произошел во время съемки сцены. Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.

По данным следователей, снимаемая сцена включала использование бутафорского огнестрельного оружия. Детективы выясняют, как, чем и почему выстрелил пистолет Офис шерифа округа Санта Фе о смертельном выстреле на съемках фильма «Ржавчина»

Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Соуса и 42-летняя оператор Алина Хатчинс. У Соуса оказалась повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Позднее в ходе расследования представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что стрелявшим оказался сам Болдуин. Издание Santa Fe New Mexican запечатлело актера после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

— Santa Fe New Mexican (@thenewmexican) 22 октября 2021, 04:56

Обвинений в отношении актера пока выдвинуто не было. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены.

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Родилась и выросла в СССР

Как пишет РИА Новости, погибшая оператор Хатчинс родом из Украины. Она закончила отделение международной журналистики Киевского университета, после чего сотрудничала с британскими кинодокументалистами в качестве журналиста-расследователя.

В последние годы Хатчинс проживала в Лос-Анджелесе. Ее работы в качестве оператора включают фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020).

Умер на рабочем месте

В августе 2021 года на съемках другого вестерна «Долина сокровищ» умер актер Джей Пикетт, сыгравший в сериале «Декстер». Причиной смерти стал сердечный приступ. Актер почувствовал недомогание, когда сидел верхом на коне в ожидании съемок очередной сцены. Он скончался на месте. Пикетту было 60 лет.

В июле 2019 года ирландский актер театра и кино Карл Шилс, снимавшийся в фильме «Бэтмен: Начало», заснул на съемках и умер. По словам источника газеты Daily Mail, перед смертью артист несколько раз засыпал на съемочной площадке, однако «никто не предложил ему помощь, все просто говорили о нем за его спиной», — сказал собеседник издания.

А в ноябре того же года во время съемок в Восточном Китае умер тайваньско-канадский актер и супермодель Годфри Гао. Продюсеры шоу, в котором снимался Гао, заявили, что тот потерял сознание. Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице. Причина смерти не уточняется. Артисту было 35 лет.

200 смертельных случаев

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Китайский и американский актер Джеки Чан в начале 2020 года рассказал о смертельных случаях, которые случались с ним на съемках. По словам звезды, за свою 48-летнюю карьеру он более 200 раз оказывался на грани жизни и смерти.

Было много таких ситуаций. Возможно, даже по несколько раз на протяжении одного фильма. Думаю, что это происходило даже чаще, когда я был моложе Джеки Чан об опасных для жизни съемках

Джеки Чан добавил, что самый страшный случай произошел в 1986 году, когда он снимался в картине «Доспехи Бога». По сценарию его персонаж должен был спрыгнуть с дерева, однако под актером обломилась ветка, в результате чего он рухнул на землю и сильно повредил голову. Отмечается, что из-за той травмы артист до сих пор ходит с металлической пластиной в черепе.

При этом, в декабре 2019 года он чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой на съемочной площадке фильма «Авангард». Он застрял под камнем в море и не мог выбраться. Чан утверждает, что не поддался панике, хоть и испугался. На помощь актеру пришли коллеги, они вытащили его из воды.