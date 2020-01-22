Джеки Чан рассказал о 200 смертельных случаях на съемках

Китайский и американский актер Джеки Чан рассказал о смертельных случаях, которые случались с ним на съемках. Об этом сообщает издание AsiaOne.

По словам звезды, за свою 48-летнюю карьеру он более 200 раз оказывался на грани жизни и смерти. «Было много таких ситуаций. Возможно, даже по несколько раз на протяжении одного фильма. Думаю, что это происходило даже чаще, когда я был моложе», — вспомнил артист.

65-летний Джеки Чан заявил, что обычно не тратит время на восстановления после подобных случаев. «Я просто переоделся, сделал глоток воды и продолжил съемку. Вы не можете заставить съемочную группу ждать вас. Актеры должны сохранять профессионализм», — отметил он, комментируя инцидент, случившийся во время работы над фильмом «Авангард». Тогда артист чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой. Он застрял под камнем в море и не мог выбраться.

Джеки Чан добавил, что самый страшный случай произошел в 1986 году, когда он снимался в картине «Доспехи Бога». По сценарию его персонаж должен был спрыгнуть с дерева, однако под актером обломилась ветка, в результате чего он рухнул на землю и сильно повредил голову. Отмечается, что из-за той травмы артист до сих пор ходит с металлической пластиной в черепе.

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