Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами

Китайский и американский актер Джеки Чан извинился перед российскими поклонниками за то, что не приехал в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Видеообращение артиста опубликовал телеканал CGTN.

Причиной отсутствия актера стали непредвиденные изменения в графике. «Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников. Недавно я должен был встретиться с вами в России. Однако по некоторым причинам я не смог прилететь», — сказал актер и добавил по-русски «прошу прощения».

Чан поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку, после чего по-русски воскликнул: «Я вас люблю!»

«Тайна печати дракона» — российско-китайский фильм Олега Степченко, сиквел «Вия», в котором Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер исполнили эпизодические роли. Китайская компания China Film Group выступила сопродюсером ленты. Изначально ее планировали назвать «Вий 2: путешествие в Китай», однако, как сообщалось на официальной странице РФГ во «ВКонтакте», название поменяли из-за Шварценеггера и Чана.

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