Создатели «Вия» потребовали денег с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Компания «Русская фильм группа» (РФГ), известная по фильму 2014 года «Вий 3D», подала иск к китайской China Film Group и актерам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что РФГ требует взыскать с ответчиков 216,6 миллиона рублей. Иск в Арбитражный суд Москвы подал конкурсный управляющий компании Кирилл Бодров. РФГ финансировала создание фильма «Тайна печати дракона» и, в частности, получила субсидию Фонда кино на его создание. Сумма субсидии не раскрывалась. Дохода с картины компания не получила.

Продюсер ленты Алексей Петрухин назвал требования истцов пустыми и бесперспективными.

«Ведомости» отмечают, что привлечение к иску голливудских кинозвезд может создать дополнительную рекламу «Тайне печати дракона», что приведет к дополнительной прибыли с проката картины.

«Тайна печати дракона» — российско-китайский фильм Олега Степченко, сиквел «Вия», в котором Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер исполнили эпизодические роли. Китайская компания China Film Group выступила сопродюсером ленты. Изначально ее планировали назвать «Вий 2: путешествие в Китай», однако, как сообщалось на официальной странице РФГ во «ВКонтакте», название поменяли из-за Шварценеггера и Чана.

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