Раскрыта личность стрелявшего на съемочной площадке фильма с Алеком Болдуином

Смертельный выстрел из пистолета на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», в результате которого скончалась оператор картины и был ранен режиссер, совершил актер Алек Болдуин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление шерифа округа Санта-Фе.

Инцидент произошел во время съемки сцены. Актер стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами​​​. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели двух человек, находившихся рядом. Ими оказались режиссер картины Джоэл Сауза и 42-летняя оператор Алина Хатчинс. У Саузы оказалась повреждена ключица, Хатчинс в критическом состоянии была доставлена санавиацией в больницу, где она позднее скончалась от полученных ранений.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина обвинений пока выдвинуто не было. Сам Болдуин и другие актеры в результате инцидента не пострадали. Съемки временно приостановлены.