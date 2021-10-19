Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»

Российский режиссер Клим Шипенко заявил, что съемки фильма «Вызов» завершатся до конца 2022 года. Такие сроки он назвал в разговоре с ТАСС.

«Я думаю, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить этому фильму», — рассказал кинематографист.

В беседе с ТАСС он также раскрыл подробности съемок фильма в космосе. Шипенко отметил, что ему и актрисе Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять роли полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на Международной космической станции (МКС). Режиссер добавил, что созданию фильма содействовали члены экипажа орбитальной станции, которые, в частности, помогли править некоторые диалоги. «Это нормальный процесс», — подчеркнул Шипенко, отдельно поблагодарив российских космонавтов за помощь.

Ранее начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин рассказал о состоянии вернувшихся с МКС членов «киноэкипажа» актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. По словам врача, их состояние здоровья «ожидаемое, удовлетворительное». «Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных», — подчеркнул Гришин.