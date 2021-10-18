Раскрыты малоизвестные подробности полета Пересильд и Шипенко на орбиту Земли

На режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд были возложены дополнительные «функциональные обязанности» во время пребывания на Международной космической станции (МКС). Малоизвестные подробности полета съемочной группы фильма «Вызов» на орбиту Земли KP.RU раскрыл начальник отдела подготовки космонавтов Центра имени Гагарина Андрей Кондратьев.

«И Климу, и Юле было чем заняться на корабле. Они были не просто пассажирами. На них были возложены определенные функциональные обязанности. Конечно, эти обязанности нельзя сравнивать с обязанностями профессиональных космонавтов — командира, например, или бортинженера», — заверил Кондратьев.

По его словам, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина «много думали, к чему их готовить, как готовить, как адаптировать нашу систему подготовки вот под такой состав экипажа». «Проводили очень много внутренних исследований: вообще насколько может в принципе командир один управлять кораблем. И мы получили результаты, что в принципе командир один управлять кораблем может», — резюмировал Кондратьев.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на МКС 5 октября для съемок игрового фильма. По прилете Пересильд и Шипенко рассказали о своих первых впечатлениях. Киноэкипаж приземлился в Казахстане 17 октября.

Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.