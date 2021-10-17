Член киноэкипажа рассказал о самочувствии во время полета в космос

Режиссер Клим Шипенко о полете на МКС: мы все кайфовали, никто себя плохо не почувствовал

Никто из съемочной группы художественного фильма «Вызов», первой в истории кинокартины, снятой в космосе, не жаловался на плохое самочувствие. Об этом рассказал один из членов киноэкипажа, режиссер Клим Шипенко, передает RT.

«Мы все втроем кайфовали. Никто плохо себя не почувствовал, и все чувствовали, что такое больше нигде не испытаешь, кроме как слетав в космос», — сказал Шипенко. Режиссер поделился, что лететь в космос было волнительно, но от возвращения он испытал не менее яркие эмоции.

Он также рассказал, что космонавты, находившиеся на МКС во время съемок, тепло поприветствовали и помогали съемочной группе.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, успешно приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Аппарат коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

5 октября киноэкипаж прибыл на МКС для съемок фильма «Вызов». По сюжету картины, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.