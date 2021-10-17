Членов киноэкипажа назвали избранными

Мать режиссера фильма «Вызов», первой в истории кинокартины, созданной в космосе, назвала героями членов киноэкипажа, отправившихся на МКС. Работу сына и его команды она оценила в интервью RT.

Валерия Шипенко отметила, что отправившиеся в космос съемочная группа — «это избранные люди, которые великую миссию проделали».

«Сейчас очень много различных дискуссий и очень много хейтеров, которые пишут различные вещи, но если человек правильно воспринимает действительность и то, для чего это все происходит, то, безусловно, это знаковый момент для осознанных людей, и особенно для детей», — поделилась своим мнением мать режиссера.

Она также рассказала, что сын режиссера назвал отца героем. Это, по мнению Шипенко, показывает, что будущее поколение будет иметь «высокие мотивы в жизни». «Это развитие человечества, которое мы сегодня наблюдаем», — заключила она.

Утром 17 октября киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18». 19 октября команда даст первую пресс-конференцию.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок. По сюжету фильма девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.