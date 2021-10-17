BadComedian оценил перспективы снятого в космосе фильма «Вызов»

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил перспективы фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе. Своим мнением он поделился в интервью ФАН.

Баженов отметил, что ждет выход фильма, однако «особых сверхнадежд» у него нет. Кинокритик также предположил, что мотивом к съемкам фильма в космосе послужила конкуренция с Голливудом. Российские режиссеры захотели первыми сделать подобную киноленту и удивить Запад, считает он.

«Я не думаю, что там будут взрывы, экшн. Все это, скорее всего, будет в западном фильме с Томом Крузом. В нашем, я думаю, из-за того, что относительно быстро они подпоясались и полетели, не будет особо взрывов. Там должна быть история. Единственная надежда — это сценарий», — сказал Баженов.

Утром 17 октября киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18». 19 октября команда даст первую пресс-конференцию.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок. По сюжету фильма девушка-врач летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.