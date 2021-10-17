Космонавт рассказал о научном эксперименте во время полета Пересильд и Шипенко

Космонавт Котов сообщил, что вместе с Пересильд на Землю вернулся «биоэкипаж» мух-дрозофил

Космонавт, ученый, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов заявил, что во время полета киноэкипажа, в который вошли космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, прошел научный эксперимент. Подробности он раскрыл в эфире «Первого канала».

Ученый сообщил, что вместе с киноэкипажем на Землю вернулся «биоэкипаж» из мух-дрозофил. По словам Котова, насекомые находились на орбите 12 суток. «Ровно столько, сколько наш киноэкипаж», — уточнил он.

Котов добавил, что на месте посадки ученые узнают, как мухи перенесли полет в космос.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). В запланированное время, в 7:35, экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Пересильд рассказала, что возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». При этом актриса отметила, что испытала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом. Она также похвалила Новицкого, подчеркнув, что «с ним не страшно».

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе. Согласно сюжету, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.