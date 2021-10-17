Рогозин: киноэкипаж работал на орбите, и это самый важный результат

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил работу киноэкипажа на орбите. Он похвалил экипаж и отметил, что их работа прошла без замечаний. Съемочная группа, в которую входили актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, покинула МКС и приземлилась в Казахстане. Об этом Рогозин заявил в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Рогозин также назвал работу киноэкипажа большим трудом и добавил, что сотрудники корпорации рады хорошему самочувствию съемочной группы. Он подчеркнул, что их полет прошел «отлично, на твердую пятерку».

«Они там работали, и вот это самый важный результат. Они не "селфи" занимались и не приветы передавали XXVI съезду КПСС. Они выполнили задачу, по моей информации, в полном объеме», — заметил глава «Роскосмоса». Кроме того, он добавил, что в этом полете удалось отработать хирургическую операцию на борту космического корабля.

Утром 17 октября киноэкпипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). В запланированное время, в 7.35, экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

По словам Пересильд, возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». «Все было более чем штатно», — отметила актриса. Она также похвалила Новицкого, подчеркнув, что «с ним не страшно».