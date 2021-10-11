Блогер BadComedian ответил на вопрос о свадьбе с Катей Клэп

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, ответил на вопрос о том, когда планирует сыграть свадьбу с блогершей Екатериной Трофимовой (Катей Клэп). Баженов, о помолвке которого стало известно в январе, заявил, что готов устроить торжество в любой момент, однако хотел бы дождаться послабления коронавирусных ограничений. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «А поговорить?».

Блогер отметил, что его желание устроить масштабное торжество за рубежом не означает, что свадьбы не будет до конца пандемии коронавируса. По словам Баженова, они с невестой готовы собрать самых близких когда угодно. «Тут вопрос такой: хочется покрасивше, но ковид. В любую секунду можно по классике: за столом гости, тетя Люба из Самары, тосты. Фильм "Горько" переснять и сказать, что в жизни получилось гораздо веселее, чем у них по сценарию», — сыронизировал кинокритик.

Он добавил, что изначально планировал иначе сделать Трофимовой предложение. «Все должно было произойти поромантичнее. Я не хотел это делать так, как получилось. Мне очень нравится Япония, и я хотел в Японии подарить кольцо», — признался BadComedian. Вместо этого предложение руки и сердца было сделано, как подметил кинокритик, «по-ковидному».

BadComedian позвал замуж Трофимову в январе этого года. Девушка в одном из своих видео показала обручальное кольцо на пальце и сообщила подписчикам, что это не розыгрыш. Позже блогерша рассказала, что планирует создать семью с Баженовым и родить от него детей.

Катя Клэп и BadComedian — популярные российские блогеры. Трофимова прославилась благодаря скетчам, музыкальным пародиям и разговорным видео. BadComedian регулярно делает критические обзоры на российские и зарубежные фильмы.