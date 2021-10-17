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Машков и Пересильд оставили надписи на вернувшемся после полета в космос «Союзе»

Актеры Машков и Пересильд оставили надписи на аппарате «Союз», вернувшемся из космоса
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Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Актеры Владимир Машков и Юлия Пересильд, снимающиеся в художественном фильме «Вызов», действие которого происходит в космосе, оставили надписи на корпусе вернувшегося после полета аппарата «Союз МС-18». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО), который обеспечивал посадку.

«Юлия Пересильд, которая в составе экипажа "Союза" вернулась на Землю после двенадцатидневного пребывания на МКС, написала "Спасибо", а Машков — "Ура!"», — говорится в официальном заявлении.

Также стало известно, что Центральный военный округ проводил разведку районов предполагаемого приземления «Союза». Уточняется, что от ЦВО всего было задействовано около 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также около 20 единиц специальной техники, включая шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, успешно приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Аппарат коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Пересильд рассказала, что возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». При этом актриса призналась, что испытала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом. Она также похвалила Новицкого, подчеркнув, что «с ним не страшно».

5 октября киноэкипаж прибыл на МКС для съемок фильма «Вызов». По сюжету картины, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.

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