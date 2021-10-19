Врач рассказал о состоянии вернувшихся с МКС Пересильд и Шипенко

Начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин рассказал РИА Новости о состоянии вернувшихся с Международной космической станции (МКС) членов киноэкипажа актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

По словам врача, их состояние здоровья «ожидаемое, удовлетворительное». «Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных», — добавил Гришин.

Ранее сообщалось, что киноэкипаж в сопровождении медиков отправился на трех вертолетах в аэропорт города Караганды, откуда затем направится в Звездный городок, где будет проходить реабилитацию после полета в космос.

Киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане в воскресенье, 17 октября. В 7:35 экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории киноленты, созданной в космосе. Согласно сюжету, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.