Космонавт рассказал о бардаке в российском сегменте МКС после съемок «Вызова»

Космонавт Шкаплеров: в российском сегменте МКС нужно провести уборку после съемок

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) необходимо провести уборку после съемок фильма «Вызов» с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил космонавт Антон Шкаплеров в ходе переговоров экипажа МКС с Землей, передает РИА Новости.

По словам Шкаплерова, в настоящее время в российском сегменте царит бардак. «Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось», — рассказал космонавт, подчеркнув, что работы ему и его коллегам сегодня хватает.

Также Шкаплеров добавил, что в целом на МКС «стало посвободнее».

17 октября, в воскресенье, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане. В 7:35 экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории киноленты, созданной в космосе. Согласно сюжету, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.