Стало известно о состоянии вернувшегося с МКС киноэкипажа

Состояние космонавта Олега Новицкого и киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС), оценивается как удовлетворительное. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Отмечается, что экипаж переместили в мобильных госпиталь, развернутый на месте посадки. «Проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ №1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное», — уточнили в агентстве.

В частности, бригада медиков измерила у прилетевших давление и уровень сатурации крови, а также сняла у них ЭКГ. Затем экипаж в сопровождении медиков отправился на трех вертолетах в аэропорт города Караганда, откуда затем направится в Звездный городок, где будет проходить реабилитацию после полета в космос.

17 октября, в воскресенье, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане. В 7:35 экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории ленты, созданной в космосе. Согласно сюжету, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.