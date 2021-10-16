Бузова снялась в голливудском фильме

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью YouTube-каналу Ирины Безруковой «Начало» рассказала, что очень хочет сняться в кино и уже приняла участие в съемках в голливудском фильме.

«По секрету скажу, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме», — заявила Бузова. По ее словам, речь идет о полнометражной картине, которая будет показана в том числе и в России. При этом название фильма и имя его режиссера Бузова предпочла оставить в секрете. По признанию знаменитости, она искренне верит в то, что участие в съемках голливудского кино — это «небольшое начало большого будущего в киноиндустрии».

Бузова также напомнила, что ранее уже снималась в кино. Так, в 2017 году она появилась в роли самой себя в фильме Кирилла Плетнева «Жги!».

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Ранее сообщалось, что Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». Художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков пообещал, что в ноябре спектакль «сыграют в том виде, в котором он должен быть».

О том, что певица сыграет на сцене МХАТа, стало известно 6 июня. В новой постановке о молодом Сталине Бузова исполнила роль артистки кабаре Беллы Шанталь, чем вызвала волну критики отдельных профессиональных актеров и театральных деятелей, таких как Сергей Безруков. Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.