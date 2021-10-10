Бузову позвали замуж

Участник белорусской версии шоу X Factor Дмитрий Сивчик позвал замуж российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Об этом пишет «Пятый канал».

Певец с творческим псевдонимом SIVCHIK признался в любви Бузовой во время съемок программы, где она входит в жюри. По его словам, у него давно возникло чувство к знаменитости из России, которой он посвятил свою песню «Кубики-Рубики». Выступив с этой композицией на шоу, он направился с кольцом в руке и букетом цветов в сторону жюри и начал уговаривать Бузову выйти за него замуж. Удивленная певица приняла кольцо и цветы, счастливо улыбаясь.

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«Она сказала "Да"!», — сообщили организаторы проекта на странице шоу в социальной сети Instagram. Как пишет «Пятый канал», вероятнее всего Бузова просто поддержала участника музыкального проекта.

В прошлом Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара сыграла свадьбу в 2012 году, но в декабре 2016 года стало известно, что они официально развелись. После этого она начала свою музыкальную карьеру. Во время участия в реалити-шоу «Дом-2» Бузова встречалась с Романом Третьяковым. Последние отношения Ольги Бузовой с рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян) закончились в январе 2021 года.