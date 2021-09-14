Бузова собралась стать историком из-за сериала

Телеведущая и певица Ольга Бузова решила стать историком. Об этом она заявила в своем Instagram.

Она объяснила, что к решению поступать ее сподвиг сериал «Историк». Она настолько впечатлилась его концепцией, что «влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру исторического факультета МГУ».

Бузова по высшему образованию географ. Она окончила географический факультет Санкт-Петербургского Государственного университета в 2008 году.

Ранее стало известно, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». «Я очень доволен этим спектаклем, я его считаю нашей потенциальной удачей. Но нам надо его дотянуть. В ноябре мы сыграем его в том виде, в котором он должен быть», — заявил художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков.

О том, что певица сыграет на сцене МХАТа, стало известно 6 июня. В новой постановке о молодом Сталине Бузова исполнила роль артистки кабаре Беллы Шанталь, чем вызвала волну критики отдельных профессиональных актеров и театральных деятелей, таких как Сергей Безруков. Позднее Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.