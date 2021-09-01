Заслуженный артист России назвал себя первым учителем пения Бузовой

Заслуженный артист России Игорь Саруханов назвал себя первым учителем пения поп-звезды и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом пишет «Пятый канал».

Во время записи шоу «Давай поговорим» в беседе с ведущим Вадимом Манукяном исполнитель рассказал, как в 2006 году был приглашен на телепроект «Дом-2», где и познакомился с Бузовой, которая на тот момент была участницей программы. В то время набирали популярность совместные выступления знаменитостей с участниками реалити-шоу.

«Мы пересекались не просто: я учил ее петь», — рассказал Саруханов, которого попросил провести Бузовой мастер-класс по вокалу продюсер и создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров. Тогда будущая звезда участвовала в рамках телепроекта в конкурсе красоты, одним из этапов которого было вокальное состязание. Дуэт выступил с песней Саруханова «Ты, ты, я, я».

При этом заслуженный артист уклончиво ответил на вопрос о том, были ли какое-то успехи у его подопечной. «Ну мы же спели, спели живьем», — сказал Саруханов.

Ранее сообщалось, что Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин». Художественный руководитель культурного учреждения Эдуард Бояков пообещал, что в ноябре спектакль «сыграют в том виде, в котором он должен быть».

О том, что певица сыграет на сцене МХАТа, стало известно 6 июня. В новой постановке о молодом Сталине Бузова исполнила роль артистки кабаре Беллы Шанталь, чем вызвала волну критики отдельных профессиональных актеров и театральных деятелей, таких как Сергей Безруков. Позднее художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил приглашение скандальной поп-звезды, сравнив «феномен Бузовой» с популярностью американского художника Энди Уорхола.