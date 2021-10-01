Дава раскрыл причину расставания с Бузовой

Российский рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) назвал причину расставания с певицей Ольгой Бузовой. Артист раскрыл подробности личной жизни в интервью для YouTube-шоу «Небабские истории».

Манукян заявил, что у них с поп-звездой произошел конфликт за два месяца до официального расставания. По его словам, уже тогда они задумались о том, чтобы разойтись, однако никто из них не хотел делать первый шаг. Дава также отметил, что Бузова всегда ставила его перед выбором.

Как утверждает Манукян, так в очередной раз произошло и перед расставанием. Тогда он репетировал номер для танцевального телешоу и выбрал в партнерши замужнюю чемпионку по танцам Дарью Палей. Рэпер рассказал, что Бузовой не понравилось их совместное фото, сделанное мужем Палей. На снимке хип-хоп-артист и Палей позировали в костюмах, напоминающих свадебные, и супруг партнерши Давы пошутил про это в подписи.

По словам музыканта, после этого он стал получать сообщения от Бузовой. «И там пошло: "Свадебных платьев? Она офигела такое писать?" Следом: "Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я". Дальше: "Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне". Дальше заход: "Ты оставил комментарий под фото". Другая СМС: "Ты подписался на свою партнершу"», — поделился Дава.

Тогда, по его словам, возлюбленная выдвинула ему ультиматум — либо она, либо танцевальное шоу. Как подчеркнул рэпер, сначала он пытался урегулировать ситуацию, но потом понял, что настала пора разрывать отношения. «Ведь если человек не любит, то уже все. На этом мы расстались. Я принял решение уйти. Я отписался от нее тогда, а после вышел пост, что меня бросили, я изменяю с другими девушками», — заявил Манукян.

Бузова объявила о расставании с Давой в январе этого года. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.