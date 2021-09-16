Концерты Бузовой начали отменять из-за падения спроса

Концерты российской поп-певицы Ольги Бузовой начали отменять из-за непроданных билетов. Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что были отменены выступления знаменитости в Вологде и Череповце, которые должны были состояться 29 и 30 сентября соответственно. Как пояснили организаторы, мероприятия отменили из-за падения спроса потенциальных слушателей. Тем, кто все-таки приобрел билеты, средства будут возвращены.

Ранее в сентябре Ольга Бузова заявила, что решила стать историком. Она объяснила, что к подобному решению ее подтолкнул сериал «Историк». 35-летняя артистка настолько впечатлилась его концепцией, что «влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру исторического факультета МГУ».