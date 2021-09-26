Раскрыт секрет успеха Бузовой

Российский политолог Евгений Сатановский раскрыл секрет успеха певицы Ольги Бузовой. Он опубликовал свои рассуждения в Telegram-канале.

«Вот, вокруг Ольги Бузовой скандалы идут. Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногосшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море и вообще... Получается, на фиг все эти таланты, годы учебы и природные данные?» — написал Сатановский.

По его словам, главное — чтобы была «нахрапистость» и максимальное отсутствие комплексов, «которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих». Политолог назвал «предтечей» Бузовой танцовщицу Иду Рубинштейн, «без всяких сомнений и колебаний рвавшуюся и прорвавшуюся на большую сцену».

Как утверждает Сатановский, у нее не было «ни кожи, ни рожи», зато были апломб и пробивная сила. Возможно, есть такой тип людей, которые, помимо всяких правил, «прорастают на обочине культуры» и прорываются на такие высоты, куда более талантливым людям добраться не суждено.

«В конце концов, куда каравеллы Колумба и Магеллана доплывают, туда и морские уточки и океанские черви, присосавшиеся к доскам их днища, добираются. И вполне себя превосходно чувствуют, хотя сами эти корабли только тормозят и днища их точат и разъедают», — отметил Сатановский.

Ранее сообщалось, что концерты Бузовой начали отменять из-за непроданных билетов.

