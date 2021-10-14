Губерниев отреагировал на слова Бузовой о скандале в эфире и назвал ее вруньей

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram-аккаунте отреагировал на комментарий певицы Ольги Бузовой об их конфликте, который произошел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», и назвал исполнительницу вруньей.

Губерниев опубликовал в сторис отрывок из интервью Бузовой для «Комсомольской правды», в котором певица рассказывает о скандале. В частности, экс-ведущая «Дома-2» отмечает, что ее подставили и перед эфиром она не знала, что вести его будет именно Губерниев.

Также Бузова подчеркнула, что телекомментатор якобы питает к ней ненависть с тех времен, когда она была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. По ее словам, в период с 2012 года по 2016 год, когда певица состояла со спортсменом в браке, она ходила вместе с супругом на «Матч ТВ» и виделась с Губерниевым. Телеведущий еще тогда нелестно о ней отзывался, добавила Бузова.

«Ольга, кто вы такая, чтобы я вас ненавидел? Вы еще и врунья, Оленька», — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что в середине июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге Бузова расплакалась.