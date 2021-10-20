Звезда «Аквамена» рассказал о полученных во время съемок кинокомикса травмах

Звезда кинокомиксов от студии DC, американский актер Джейсон Момоа рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма «Аквамен: Потерянное королевство». Он поделился подробностями о своем физическом состоянии в беседе с телеведущей Эллен Дедженерес.

«Я испортил глаза. Мне там что-то подправили, потом нужна будет операция. А еще я заработал грыжу и лишился нескольких ребер. Досталось мне!» — заявил 42-летний артист. Он подчеркнул, что стареет, и это повышает вероятность новых травм.

Момоа также пояснил, что очень любит свою работу, из-за чего порой распаляется во время съемок и теряет бдительность. «Это все возраст. Теперь я стареющий супергерой», — подытожил Момоа.

Ранее Джейсон Момоа, также известный по роли кхала Дрого в многосерийной саге «Игра престолов», резко отреагировал на вопрос о сцене изнасилования в сериале. Он заявил, что ему не нравится этот вопрос, так как у актеров нет выбора, что им играть.