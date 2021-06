Эмбер Херд снимется во втором «Аквамене» вопреки протестам фанатов Деппа

Американская актриса Эмбер Херд снимется во второй части фильма «Аквамен» вопреки протестам фанатов ее бывшего мужа Джонни Деппа, которые требовали отстранить ее от роли Меры. Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию с приветственной открыткой от режиссера фильма Джеймса Вана.

«Эмбер, добро пожаловать обратно в Атлантиду», — говорится в тексте открытки.

Как сообщает портал We Got This Covered, поклонники киновселенной DC призвали бойкотировать картину из-за участия артистки. Они запустили в Twitter соответствующий хештшег #boycottaquaman2 и обвинили создателей проекта в том, что они игнорируют негативные новости про Эмбер Херд.

В 2019 году поклонники Джонни Деппа создали петицию с требованием лишить его бывшую жену роли в фильме «Аквамен 2». Фанаты отмечали, что во время совместного проживания актриса неоднократно применяла насилие к мужу. В настоящее время петиция собрала более 1,8 миллиона подписей.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.