Более 1,5 миллиона человек потребовали уволить Эмбер Херд из «Аквамена 2»

Более 1,5 миллиона человек подписались под фанатской петицией с требованием об увольнении актрисы Эмбер Херд из проекта «Аквамен 2». Адресованная руководству DC Entertainment инициатива против бывшей жены актера Джонни Деппа появилась в ноябре 2019-го на сайте Change.org.

Материалы по теме В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят Сор из избы Кокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд

Количество подписей резко увеличилось после проигрыша Деппа в суде против таблоида The Sun. Авторы петиции обвинили бывшую супругу звезды «Пиратов Карибского моря» в множественных случаях домашнего насилия над Деппом, а также в попытках испортить его репутацию: «В своем иске на 50 миллионов долларов Джонни Депп описывает множество случаев домашнего насилия, которым он подвергся от рук своей (бывшей) жены Эмбер Херд, включая один инцидент, во время которого она дважды ударила его по лицу. Другой — когда она сломала актеру палец бутылкой водки. Потребовалось хирургическое вмешательство, поэтому Депп будет носить шрам от этого инцидента до конца своей жизни».

Ранее руководство кинокомпании Warner Bros. попросило уйти Деппа из проекта «Фантастические твари 3», где он должен был сыграть Грин-де-Вальда. На его место в третьей части картины утвердили Мадса Миккельсена. О том, что Депп проиграл дело против британской газеты, стало известно 2 ноября.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.