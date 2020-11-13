Херд отреагировала на просьбы лишить ее роли в «Аквамене» из-за избиения Деппа

Американская актриса Эмбер Херд отреагировала на просьбы лишить ее роли в «Аквамене» из-за избиения актера Джонни Деппа, с которым она развелась в 2016 году. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Проплаченные слухи и проплаченные кампании никак не влияют на кастинг, потому что не имеют под собой реальных оснований. Лишь фанаты помогли "Аквамену" и "Аквамену 2" воплотиться в реальность. Я очень рада, что приступлю к работе в следующем году», — высказалась артистка.

Она порадовалась, что фильм и ее героиня Мера сумели завоевать любовь поклонников. Херд пообещала, что вторая часть обязательно выйдет, однако пока лента не получила официальной даты премьера. Кроме того, полный состав актеров все еще не подтвержден.

В прошлом году фанаты Деппа потребовали лишить Херд роли в «Аквамене» и создали соответствующую петицию, которую в настоящее время подписали более миллиона человек. Поклонники обвиняли бывшую супругу звезды «Пиратов Карибского моря» в применении насилия, а также в попытках испортить репутацию экс-мужа.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.