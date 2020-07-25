Раскрыты детали скандала между Джонни Деппом и Эмбер Херд

Подруга актрисы Эмбер Херд Ракель Рокки Пеннингтон раскрыла детали скандала, произошедшего между артисткой и ее бывшим мужем актером Джонни Деппом, когда звездная пара жила в Австралии. По ее словам, она предупреждала Херд о том, что Депп может ее случайно убить, когда он «пьян или бредит». Об этом пишет издание Daily Star.

Как рассказала Пеннингтон во время дачи показаний на судебном процессе по иску Деппа против таблоида The Sun, она жила в пентхаусе актера в Лос-Анджелесе в 2014-2016 годах и была в тот период лучшей подругой Эмбер Херд. По ее словам, отношения пары ухудшились в то время, когда Депп и Херд жили в Австралии. Там у супругов произошел инцидент, когда она «действительно испугалась за жизнь Эмбер». О произошедшем «самом большом споре, который у них был» актриса рассказала подруге, вернувшись из Австралии.

Так, Пеннингтон подтвердила рассказ Эмбер Херд о том, что Джонни Депп бросил в нее несколько стеклянных бутылок, осколками на полу актриса порезала себе ноги и руки. «Эмбер рассказала мне, что в тот момент Джонни сорвал с нее ночную рубашку, и она лежала голая на полу, мокрая от алкоголя и израненная», — поведала подруга актрисы. Также, судя по тому, что ей рассказала Херд, Депп разбил телевизор и помочился на мебель.

В настоящее время Депп судится с британским таблоидом The Sun. Актер утверждает, что в 2018 году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.