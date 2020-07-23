Сестра Эмбер Херд пожила в доме Джонни Деппа и выступила против него в суде

Сестра актрисы Эмбер Херд Уитни Энрикес выступила в суде против бывшего мужа родственницы Джонни Деппа. Об этом сообщает Page Six.

31-летняя женщина прожила год в доме артиста и не платила за аренду. Она поселилась в элитном лос-анджелесском пентхаусе в 2014 году. По словам Энрикес, уже тогда она знала, что Депп поднимает руку на ее сестру.

«Вы наверняка не жили бы в пентхаусе целый год, если бы думали, что в соседней квартире избивают вашу сестру», — отметил адвокат Деппа в суде. «Это происходило. И я выбрала жить там», — ответила Энрикес.

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Уточняется, что в конечном счете ее попросили съехать, так как Херд заподозрила, что сестра продает информацию и фотографии, связанные с ее личной жизнью. Сама родственница актрисы эти обвинения отрицает.

В настоящее время Депп судится с британским таблоидом The Sun. Актер утверждает, что в 2018 году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.