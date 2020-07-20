Джонни Депп спрятал между ягодиц дорогой подарок для Кейт Мосс

Голливудский актер Джонни Депп спрятал между ягодиц дорогой подарок для модели Кейт Мосс. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что инцидент произошел в 1994 году — именно тогда между звездами завязались отношения. Артиста так поразило знакомство с Мосс, что он купил для нее бриллиантовое колье. По словам модели, он засунул его между своими ягодицами.

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В ходе обсуждения этого романа Депп вспомнил, что они с Мосс занимались сексом во всех 63 номерах отеля «Шато Мармон». На день рождения возлюбленной актер наполнил ванну шампанским. При этом отмечается, что однажды полиция приехала в гостиницу к паре, где обнаружила разгромленный номер и находящуюся в состоянии опьянения модель. Актер заявил, что в беспорядке виноват спрятавшийся в шкафу броненосец, однако полиция не обнаружила никаких животных в номере.

Ранее бывшие возлюбленные Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер прокомментировали заявления его экс-жены Эмбер Херд о домашнем насилии, назвав их ложными. По их мнению, обвинения против актера выдвигаются с целью навредить его карьере.