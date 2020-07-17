Бывшие возлюбленные Джонни Деппа ответили на обвинения Эмбер Херд в его адрес

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер прокомментировали заявления его бывшей жены Эмбер Херд о домашнем насилии, назвав их ложными. По их мнению, обвинения против актера выдвигаются с целью навредить его карьере. Об этом пишет издание Evening Standard.

По заявлению актрисы и певицы Ванессы Паради, звезда «Пиратов Карибского моря» и отец ее двоих детей — добрый, внимательный и неспособный на насилие человек. Она отметила, что Деппа обожают другие актеры и режиссеры, поскольку он относится ко всем с уважением. «Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают верить этим ложным фактам», — сказала Паради.

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Как заявила другая бывшая возлюбленная Деппа, актриса Вайнона Райдер, узнав об обвинениях в его адрес, она была «совершенно потрясена, смущена и расстроена», поскольку он никогда ее не оскорблял, не проявлял жестокость по отношению к ней, и она считает отношения с ним наиболее значимыми в ее жизни. По ее словам, Джонни Депп — «невероятно любящий, чрезвычайно заботливый парень, который защищал меня и людей, которых он любит», и она всегда чувствовала себя в безопасности с ним.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.