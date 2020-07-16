Суду представили фото с избитым Эмбер Херд Джонни Деппом

Телохранитель Джонни Деппа Шон Бетт представил суду фотографию актера со следами побоев на лице. Свидетель заявил, что артиста избила его бывшая супруга Эмбер Херд в ходе конфликта, пишет Daily Mail в четверг, 16 июля.

По словам Бетта, Херд ударила Деппа на вечеринке в честь ее 30-летия в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел в апреле 2016 года.

Сторона защиты заявила, что снимок на самом деле был сделан в марте 2015 года при других обстоятельствах. Херд якобы пыталась защитить свою сестру Уитни, с которой Депп спорил. Женщина стояла перед лестницей и актриса якобы испугалась, что ее муж может толкнуть сестру вниз, и потому ударила его по лицу.

Ранее на суде Депп заявил, что конфликт в марте 2015-го произошел из-за ревности Херд. Сторона защиты утверждала, что актриса узнала об измене супруга.

Накануне другой свидетель поведал о том, что Херд рассказывала о попытках Деппа написать ее имя своей мочой на ковре и стенах в их доме. Ранее суду представили фото со спящим Деппом, измазанным мороженым. Актер заявил, что снимок был сделан Херд, чтобы унизить его.

Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, в которой она называла себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.