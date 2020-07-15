Эмбер Херд рассказала о попытках Деппа написать ее имя мочой в доме

Актриса Эмбер Херд рассказала о том, как ее бывший супруг актер Джонни Депп пытался написать ее имя своей мочой на ковре и стенах в их доме. История всплыла на судебном процессе по делу о клевете, пишет Mirror.

Слова Херд передал свидетель, бывший управдом Деппа Бен Кинг. Актриса якобы сообщила ему, что ее супруг помочился сперва снаружи дома, а потом и внутри. «Он пытался написать мое имя мочой на стенах и ковре, пока шел по дому», — утверждала Херд.

Кинг подчеркнул, что позже не нашел следов мочи в доме. Он добавил, что был частым свидетелем ссор пары и того, как Херд пыталась провоцировать Деппа. По его словам, актриса могла выпить две бутылки вина за вечер. Он сравнил их конфликты с «ссорой школьников».

Ранее суду представили фото с измазанным мороженым и уснувшим Деппом. Актер заявил, что снимок был сделан Херд, чтобы унизить его.

Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, в которой она называла себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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