Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд

Миллиардера Илона Маска заподозрили в избиении актрисы Эмбер Херд. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее артистка заявляла, что 21 мая 2016 года она стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Он якобы запустил в нее мобильный телефон, после чего на лице звезды остались синяки и царапины. При этом Тринити Эспарза, работница пентхауса, в котором жила пара, сообщала, что после предполагаемого нападения не видела никаких ушибов на лице актрисы. По ее словам, они появились лишь неделю спустя — в тот момент Депп уехал из страны.

Алехандро Ромеро, сотрудник службы безопасности здания, рассказал, что в то время к Херд неоднократно приезжал Маск. Ромеро пояснил, что миллиардер навещал актрису несколько раз в течение двух недель. Он всегда приезжал примерно в 11 часов вечера. Именно в этот период на лице артистки появились следы побоев.

Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.

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