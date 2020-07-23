Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

Личную переписку актрисы Эмбер Херд и генерального директора SpaceX Илона Маска зачитали в суде. Об этом сообщает Insider.

Бизнесмен предлагал организовать «круглосуточную охрану» для актрисы уже после разрыва с Джонни Деппом. «Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова… во всяком случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься», — говорилось в сообщении бизнесмена.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства была показана и видеозапись, на которой Херд встречала у апартаментов Деппа актера Джеймса Франко. Отмечается, что запись была сделана 22 мая 2016 года — на тот момент пара еще состояла в браке.

Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.