Обвиненного в домашнем насилии Джонни Деппа обязали выплатить 850 тысяч долларов

Обвиненного в домашнем насилии голливудского актера Джонни Деппа обязали выплатить 850 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Variety.

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Актеру отказали в апелляции по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Кроме того, от него потребовали оплатить сумму судебных издержек. Судья Эндрю Никол отклонил апелляцию, пояснив, что не верит, будто у нее есть «разумные шансы на успех».

О том, что Депп проиграл дело против британской газеты, стало известно 2 ноября. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы. Ответчик в лице News Group Newspapers, издателя The Sun, рассказал о 14 случаях домашнего насилия — суд посчитал эти заявления правдивыми.

Позднее сообщалось, что Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Он пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.