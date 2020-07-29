Джонни Деппа назвали женоненавистником

Предполагаемые нападения актера Джонни Деппа на его бывшую жену Эмбер Херд были вызваны «глубоким женоненавистничеством», заявила адвокат издание The Sun Саша Васс. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что все слова Деппа об уважении к женщинам вызывают сомнения из-за его переписок. В текстах актер использует сексистские и грубые высказывания о женщинах, в том числе и о своей бывшей жене актрисе Ванессе Паради, рассказала Васс. Она назвала Деппа «безнадежным наркоманом», который «буквально сошел с ума».

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Адвокат также добавила, что актер «провел свою жизнь в окружении стареющей группы мужчин с алкоголем и наркотиками», и когда женился на Херд, произошло «столкновение культур и поколений».

В настоящее время Депп судится с британским таблоидом The Sun. Актер утверждает, что в 2018 году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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