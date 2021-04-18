Обвинившую Джонни Деппа в насилии Эмбер Херд уличили во лжи

Голливудскую актрису Эмбер Херд, обвинившую своего бывшего мужа — актера Джонни Деппа — в домашнем насилии, уличили во лжи. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, на видео с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру актеров на вызов, не видно следов погрома и драки, о которых заявляла Херд. Сами полицейские также подтвердили, что не обнаружили ни телесных повреждений, ни материального ущерба, ни свидетельств преступления. По мнению адвоката Деппа Адама Уолдмана, кадры доказывают, что актер невиновен, а его бывшая жена соврала.

В прошлом году Депп проиграл дело против британской газеты The Sun. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы. Ответчик в лице News Group Newspapers, издателя The Sun, рассказал о 14 случаях домашнего насилия — суд посчитал эти заявления правдивыми.

После этого актера лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Он пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.