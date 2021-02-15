Джонни Депп привлечет Илона Маска к иску против Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп привлечет основателя SpaceX и Tesla Илона Маска к иску против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает Deadline.

Адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» хотят, чтобы бизнесмен присутствовал на судебном заседании. Они ожидают, что он подробно расскажет о своих отношениях с Херд. Уточняется, что миллиардер уже получил повестку.

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Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.

Депп намерен привлечь Маска к делу о клевете, поскольку ранее миллиардер встречался с Херд. Глава Tesla утверждал, что отношения с артисткой завязались после ее развода. При этом адвокаты звезды «Пиратов Карибского моря» уличили Херд в изменах, заявив, что у нее были внебрачные связи с Маском и актером Джеймсом Франко.