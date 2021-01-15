Эмбер Херд захотела привлечь Disney к иску против Джонни Деппа

Американская актриса захотела привлечь компанию Disney к иску против ее бывшего супруга Джонни Деппа, которого звезда обвиняет в домашнем насилии. Об этом сообщает Deadline.

Звезда «Аквамена» и ее адвокаты потребовали, чтобы 18 февраля студия дала показания по поводу того, что происходило на съемках «Пиратов Карибского моря». Уточняется, что Херд интересует «вся информация, которая касается документов и сообщений любого характера» о Деппе и «случаях употребления наркотиков или алкоголя».

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Артистка и ее команда юристов также хотят знать о любых случаях насилия со стороны актера, его опозданиях и разногласиях с другими членами съемочной площадки, включая сценаристов, режиссеров и продюсеров. При этом представитель Disney заявил, что компания пока не получила повестку в суд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В итоге он проиграл дело. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.