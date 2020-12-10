Голливудские киностудии рассказали о «внутренних демонах» Джонни Деппа

Голливудские киностудии рассказали о «внутренних демонах» актера Джонни Деппа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Несмотря на то что артист остается большой звездой, крупные компании больше не хотят с ним работать. Они утверждают, что Депп как типичный представитель Голливуда не терпит отказов.

Руководитель студии, сотрудничавшей с актером, заявил, что «внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров». Глава компании, не ставший называть свое имя, пояснил, что артист постоянно опаздывает, а его ошибки дорого обходятся тем, кто с ним работает. Руководитель другой студии отметил, что с Деппом невозможно иметь дел, так как «он радиоактивен».

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Источник, знакомый с райдером звезды «Пиратов Карибского моря», рассказал, что ранее актер не хотел учить свои реплики в фильмах, поэтому требовал, чтобы ему их подсказывали через наушники. Кроме того, он просил, чтобы ему предоставляли двух личных помощников во время съемок картин.

Однажды, когда в Австралии шла работа над лентой «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», Депп употребил восемь таблеток экстази. В связи с этим производство фильма было приостановлено на две недели.

В ноябре Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Артист пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда.

Незадолго до ухода из проекта актер проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.