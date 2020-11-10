Депп получит десять миллионов долларов за день съемок «Фантастических тварей»

Кадр: «Фантастические твари и где они обитают 3»

Лишенный роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» Джонни Депп целиком получит обещанный ему гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок. Об этом пишет Daily Mail.

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Голливудский актер появился на съемочной площадке лишь однажды, сыграв только в одной сцене. Работа над картиной стартовала 20 сентября в Лондоне.

Премьера фильма была перенесена на 15 июля 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.

6 ноября стало известно, что Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело.