Джонни Депп вновь подал в суд на Эмбер Херд

Актер Джонни Депп вновь подал в суд на бывшую супругу актрису Эмбер Херд. Об этом сообщает The Daily Mail.

Недавно в Лондоне прошло несколько слушаний после того, как Депп обратился в правоохранительные органы с иском на экс-супругу и издание The Sun, которое опубликовало, по его мнению, ложные показания артистки. Сейчас судьи взяли перерыв, чтобы вынести решение. Однако Депп снова подал в суд на актрису, но уже в США.

По данным источника, Херд с командой адвокатов готовятся к новому судебному разбирательству. «Кажется, он [Депп] ни перед чем не остановится, чтобы ее погубить», — отметил собеседник издания.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.