Стало известно о возможных последствиях судебных разбирательств Деппа и Херд

Стало известно о возможных последствиях судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд. Об этом сообщает Page Six.

На протяжении последних трех недель актер судился с британским таблоидом The Sun. Он утверждает, что в 2018 году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд. Она выступала в суде в качестве свидетельницы.

Уточняется, что на вынесение приговора может уйти от нескольких недель до трех месяцев. Это связано с тем, что судье предстоит изучить множество предоставленных доказательств, а также разобраться в фактических противоречиях, которые наблюдались в показаниях звезд.

Материалы по теме Сор из избы Кокаин на завтрак, отрезанный палец и слишком грязное белье: как судятся Джонни Депп и Эмбер Херд

Эксперты считают, что в случае победы Депп все равно не сможет отсудить крупную сумму денег. Уточняется, что максимальная сумма, на которую он может рассчитывать, составляет 388 тысяч долларов. При этом подобные цифры крайне редко встречаются в делах о клевете. Победа артиста также будет означать, что The Sun больше не сможет выдвигать клеветнические обвинения против него.

Юрист Райан Данливи пояснил, что в случае проигрыша Деппу придется заплатить много денег. Он должен будет покрыть как свои судебные издержки, так и издержки таблоида. Речь может идти о семизначной сумме.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.