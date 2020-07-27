Илон Маск ответил Джонни Деппу на угрозы отрезать ему гениталии

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск ответил на угрозы актера Джонни Деппа отрезать ему гениталии. Об этом пишет The Mirror.

Во время судебного разбирательства по делу о клевете в суде был показан текст сообщения, отправленного Деппом своему другу Кристиану Карино, в котором он угрожал отрезать гениталии Маска.

Так, в ответ Маск предложил Деппу устроить бой. «Если Джонни хочет драться в клетке, просто дайте мне знать», — заявил основатель Space X.

Также Маск рассказал, что их отношения с актрисой и бывшей супругой Деппа Эмбер Херд начались после расставания пары. «У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни», — заявил он.

В июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.